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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Неверно полагать, что Дальний Восток — это регион, который требует только денежных вливаний и льгот, считает глава государства

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, который посвящен национальной программе развития Дальнего Востока, передает «РИА Новости».

Так глава государства прокомментировал слова главы Якутии Айсена Николаева, который на заседании задал вопрос, а нужен ли вообще стране Дальний Восток. По словам руководителя республики, если сейчас ответ на этот вопрос очевиден, то до недавнего времени жители Дальнего Востока в этом не были уверены.

«Ведь это даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал Николаев.

Путин прервал его словами: «Не знаю, какие придурки так говорили». На ремарку главы Якутии, что такие слова звучали четверть века назад, президент ответил: «Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне».

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Дальний Восток, президент России
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