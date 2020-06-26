«Газпром» планирует увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

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«Газпром» обсуждает с Китаем возможность увеличения поставок по газопроводу «Сила Сибири» на 16%. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, его интервью опубликовано на сайте монополии.

«У нас на столе переговоров с китайскими партнерами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год», — объявил он.

Миллер отметил, что в 2019 году потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300 млрд куб. м. По его мнению, оно продолжит расти высокими темпами. По словам Миллера, в планах компании строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута.

«Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 млрд куб. м», — указал председатель правления «Газпрома». Он отметил, что это будет сопоставимо с текущими поставками компании на традиционные рынки.