Лукашенко связал высокие цены на квартиры в Минске со спросом у москвичей

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В Минске высокие цены на квартиры из-за высокого спроса у москвичей, которые «не считают деньги». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Солигорский район республики, говорится на официальном сайте главы государства.

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что иностранцы, в частности россияне, поняли, что Белоруссия — это спокойная, тихая страна, благоприятная для жизни с детьми.

«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — сказал Лукашенко.