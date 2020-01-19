Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Россияне по итогам 2019 года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Рост числа сделок на 26% эксперт связывает с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья

Виды ​Стамбула (Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg)

Граждане России в 2019 году купили в Турции на 26% больше домов и квартир, чем годом ранее, свидетельствуют данные Института статистики Турции, с которыми ознакомился РБК. C показателем 2,89 тыс. сделок россияне впервые, как минимум с 2015 года, заняли третье место среди иностранцев, опередив в прошлом году граждан Саудовской Аравии, которые с 2,2 тыс. сделок опустились на четвертую строчку.

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году.

В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок. Но именно зарубежные покупатели в 2019 году продолжили поддерживать спрос: граждане других государств купили почти на 15% больше домов и квартир в Турции, чем годом ранее: 46 тыс. против 40 тыс.

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.

Основным спросом среди иностранцев пользуется жилье в Стамбуле (больше 20 тыс. сделок) и в Анталье (почти 9 тыс.), свидетельствуют данные турецкой статистики без разбивки на приоритеты граждан каждого государства. Россияне прежде всего покупают недвижимость в Анталье и Аланье, утверждает Волченков. По его словам, это как курортные дома для отдыха, так и недвижимость для постоянного проживания. Сейчас цена за 1 кв. м в этих городах достигла, по оценке Tolerance Homes, примерно €650–750 (44–51 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ).