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Бизнес ,  
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Россияне по итогам 2019 года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Рост числа сделок на 26% эксперт связывает с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья
Виды ​Стамбула (Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg)

Граждане России в 2019 году купили в Турции на 26% больше домов и квартир, чем годом ранее, свидетельствуют данные Института статистики Турции, с которыми ознакомился РБК. C показателем 2,89 тыс. сделок россияне впервые, как минимум с 2015 года, заняли третье место среди иностранцев, опередив в прошлом году граждан Саудовской Аравии, которые с 2,2 тыс. сделок опустились на четвертую строчку.

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году.

В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок. Но именно зарубежные покупатели в 2019 году продолжили поддерживать спрос: граждане других государств купили почти на 15% больше домов и квартир в Турции, чем годом ранее: 46 тыс. против 40 тыс.

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.

Основным спросом среди иностранцев пользуется жилье в Стамбуле (больше 20 тыс. сделок) и в Анталье (почти 9 тыс.), свидетельствуют данные турецкой статистики без разбивки на приоритеты граждан каждого государства. Россияне прежде всего покупают недвижимость в Анталье и Аланье, утверждает Волченков. По его словам, это как курортные дома для отдыха, так и недвижимость для постоянного проживания. Сейчас цена за 1 кв. м в этих городах достигла, по оценке Tolerance Homes, примерно €650–750 (44–51 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ).

Туристические рекорды Турции

Россия — ключевой рынок для Турции, который поставляет ей максимальное число туристов. В 2019 году россияне били рекорды посещаемости турецких курортов: в июне в Турцию впервые приехали больше 1 млн российских туристов за один месяц. В июле и августе Турция также принимала более 1 млн россиян за месяц.

По итогам 11 месяцев 2019 года на турецких курортах отдохнули 6,9 млн россиян, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции. Для сравнения за весь 2018 год Турцию посетили 5,9 млн россиян. Каждый шестой турист в Турции с января по ноябрь был из России: доля нашей страны во въездном турпотоке в Турцию составила 16%, на втором месте — Германия с 11% (4,8 млн туристов за 11 месяцев).

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее. Но нельзя говорить об ослаблении спроса, это было связано с низкой базой, считает Волченков. По его словам, скачок числа сделок был связан с отложенным спросом, сформировавшимся во время обострения отношений между Россией и Турцией, после того как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский Су-24 в Сирии.

Резко возросший спрос в 2018 году был связан и с девальвацией турецкой лиры: в 2017 году $1 стоил 3,4–3,8 лиры, летом 2018 года — уже 7 лир. В 2019 году лира укрепилась к доллару на 13,5%, до 5,95 лиры за $1.

Цены на квартиры и дома в Турции, по сведениям Волченкова, за год в лирах выросли на 20%. Эксперт связывает это с тем, что за последние годы спрос на жилье был высок, но застройщики не спешили начинать новые проекты. Объекты, начатые до девальвации лиры, были распроданы, а новые предлагаются уже по более высоким ценам, объяснил Волченков.

Авторы: Надежда Федорова, Елена Сухорукова
Теги: Турция, зарубежная недвижимость, недвижимость
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