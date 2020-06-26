Песков допустил еще одно обращение Путина к россиянам до 1 июля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимира Путин может обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение», — сказал он.

Ранее близкие к Кремлю источники РБК сообщали, что власти готовят новое обращение президента к россиянам, касающееся голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривают 29 июня.

Отвечая на вопрос о дате обращения, Песков пояснил, что вероятно это не будет 29 июня, а в этом случае до основного дня голосования остается один рабочий день — вторник, 30 июня. Говорить о режиме тишины перед итоговым днем голосования по Конституции, по его словам, нельзя. «Здесь другая абсолютно специфика — не конкурентное голосование», — пояснил он (цитата по ТАСС).