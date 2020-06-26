Голикова предложила ввести медицинское наблюдение за переболевшими COVID

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Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила установить наблюдение за пациентами, переболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. С таким предложением она выступила на заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

«Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжелой форме», — сказала Голикова.

По ее словам, необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами», а также периодичность и объемы медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания.

Голикова пояснила, что нужно обращать внимание на сопутствующие риски течения заболевания, в числе которых обострение ишемической болезни сердца, гипертоническая болезнь, заболевания легких, острые заболевания сердечно-сосудистой системы аутоимунного характера, миокардит, синдром Кавасаки, осложнения после хирургических вмешательств, а также заболевания нервно-психической сферы, в том числе у пациентов, которые не переболели коронавирусом. Помимо этого, речь идет о сахарном диабете и ряде других заболеваний, на которые повлиял COVID-19.