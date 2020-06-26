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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова предложила ввести медицинское наблюдение за переболевшими COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила установить наблюдение за пациентами, переболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. С таким предложением она выступила на заседании коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

«Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжелой форме», — сказала Голикова.

По ее словам, необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами», а также периодичность и объемы медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Голикова пояснила, что нужно обращать внимание на сопутствующие риски течения заболевания, в числе которых обострение ишемической болезни сердца, гипертоническая болезнь, заболевания легких, острые заболевания сердечно-сосудистой системы аутоимунного характера, миокардит, синдром Кавасаки, осложнения после хирургических вмешательств, а также заболевания нервно-психической сферы, в том числе у пациентов, которые не переболели коронавирусом. Помимо этого, речь идет о сахарном диабете и ряде других заболеваний, на которые повлиял COVID-19.

Вице-премьер также поручила начать разработку механизма расходования средств от повышения ставки НДФЛ на лечение детей с редкими заболеваниями.

«И самое главное, направить эти средства целевым образом на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, разработав при этом понятный и прозрачный механизм расходования этих средств», — сказала Голикова, упомянув обращение к нации президента России Владимира Путина, в котором он предложил увеличить ставку налога на доход физических лиц с 13 до 15% для лиц, чей ежегодный доход превышает 5 млн руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Татьяна Голикова, коронавирус
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