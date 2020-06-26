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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. осуществляется начиная с 1 июля 2020 года гражданам России, проживающим на территории России, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство России, на каждого такого ребенка», — говорится в постановлении.

Июльская выплата будет автоматически начислена тем, кто получал аналогичную финансовую помощь в июне. При этом семьям с детьми до 16 лет не придется заново подавать заявление — им перечислят сумму на основании данных Пенсионного фонда.

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Те, кто еще не подал заявление, смогут это сделать до 1 октября. В этом случае они получат выплаты за июнь и июль единой суммой. Накануне Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд руб.

Одной из самых масштабных антикризисных мер поддержки стала разовая выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет.

23 июня президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми получат также помощь в июле. Теперь разовое пособие смогут получить все дети с рождения до 16 лет.

Теги: Михаил Мишустин, постановление, выплата, семьи, дети
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