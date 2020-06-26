В Совфеде ответили на слова Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» из-за снижения ВВП в России вернуть Крым не имеет логики с точки зрения экономических процессов. Об этом РБК сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это просто какое-то поразительное заявление. Что, в России снижение [ВВП], а на Украине что рост обалденный, и в Европе, и в США? Какие-то совершенно алогичные заявления. А с точки зрения исторических, национальных процессов нахождение Крыма в составе России совершенно естественно. В чем абсолютно убежден, так это в том, что у России всегда будет находиться возможность оказать помощь Крыму», — сказал Цеков.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что недавние заявления Порошенко и других украинских деятелей о Крыме «несерьезны» и ориентированы на Европу и Запад.

«То они возмущаются, что парад мы проводим на нашей территории, то требуют платить $100 млн за аренду Севастополя Черноморским флотом. На чужой территории пытаются заработать деньги», — сказал Джабаров. По его словам, Порошенко «веселит европейскую публику», которая уже не воспринимает его всерьез.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью для радиостанции «Тризуб ФМ», что экономический кризис, развернувшийся из-за коронавируса, может создать условия, чтобы «заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма».