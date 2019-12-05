Медведев назвал первичное звено здравоохранения в регионах «удручающим»

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России является «удручающим» и нуждается в улучшении. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с журналистами российских телеканалов.

Медведев рассказал, что он и президент России Владимир Путин обсуждали тему оказания услуг первичного здравоохранения с жителями в небольших населенных пунктах и позже делились между собой впечатлениями.

«Конечно, общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать», — сказал премьер-министр.

При этом Медведев отметил, что в Москве ситуация с первичным здравоохранением «плюс-минус приличная», но «достаточно отъехать на 100–150 км», и «это уже совершенно иная история».

По словам министра, в правительстве решили дополнить медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно в поликлинику или ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) приходят «практически все люди».