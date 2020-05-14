Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

Ведомство подготовило проект отсрочки модернизации первичного звена здравоохранения на полгода. Ранее такую возможность допустил министр Михаил Мурашко, отметив, что сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав разработал проект постановления, в котором предлагается на шесть месяцев перенести начало модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он подготовлен из-за необходимости направить бюджетные средства на реализацию мероприятий по устойчивому развитию экономики в период пандемии.

Минздрав отмечает, что не прогнозирует негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для предпринимателей.

В августе прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения к 1 октября, а затем разработать и утвердить программы модернизации в регионах. Запуск программы был запланирован на 1 июля текущего года.