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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

Ведомство подготовило проект отсрочки модернизации первичного звена здравоохранения на полгода. Ранее такую возможность допустил министр Михаил Мурашко, отметив, что сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав разработал проект постановления, в котором предлагается на шесть месяцев перенести начало модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он подготовлен из-за необходимости направить бюджетные средства на реализацию мероприятий по устойчивому развитию экономики в период пандемии.

Минздрав отмечает, что не прогнозирует негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для предпринимателей.

Путин назвал дедлайн для запуска программ модернизации здравоохранения
Политика

В августе прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения к 1 октября, а затем разработать и утвердить программы модернизации в регионах. Запуск программы был запланирован на 1 июля текущего года.

В начале октября правительство утвердило разработанные принципы модернизации, они были разделены на четыре группы:

  • обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
  • приоритет интересов пациента при оказании данной медицинской помощи и соблюдение прав граждан при оказании первичной медико­-санитарной помощи;
  • приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи;
  • ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи.

В начале года Путин призвал сосредоточить усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как люди чаще всего обращаются за медицинской помощью в поликлиники.

О возможном переносе срока начала модернизации ранее говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он объяснял, что это может произойти из-за того, что сейчас все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. «Даже вопрос не столько финансовый, сколько в реализации, хотя программы все сданы, программы все собраны, экспертизу первичную они все прошли», — сказал Мурашко в начале мая (цитата по «РИА Новости»).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, оптимизация здравоохранения
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