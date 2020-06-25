Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало РБК Pro «Шпион» из ФНС — ваш подчиненный: как собирает данные налоговая РБК Pro Три ошибки компаний при создании бренда: стратег Студии Артемия Лебедева РБК Pro Пусть халтурит: почему преданных сотрудников больше не ценят Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 24 июн, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 24 июн, 12:52
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 05:45 Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне Общество, 05:43 Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова Общество, 05:07 Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы Общество, 05:01 «Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT Экономика, 04:37 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 04:18 Япония отказалась от размещения систем ПРО США Политика, 04:10 Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме Общество, 03:46 Дуда заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Польше Политика, 03:43 Эксперты оценили сроки второй волны вируса после вспышек в Китае и Корее Общество, 03:10 В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа Политика, 02:59 Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году Политика, 02:20 Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией Политика, 02:02 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 01:50
Общество ,  
0 

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в Приволжском федеральном округе и на Урале в среднем температура воздуха будет ниже нормы на четыре градуса. Среднесуточная температура составит плюс 12-16 градусов.

Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа — больше нормы. На остальной территории ожидается температура, близкая к среднему многолетнему количеству.

На европейской территории России, на юге и на северо-западе показатели будут ближе всего к климатической норме. На азиатской части страны температура превысит норму на 4-8 градусов.

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Общество

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии условий для заморозков.

При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что заморозки в северных районах страны могут наблюдаться до конца июня включительно.

Теги: Гидрометцентр России, погодные аномалии
Материалы по теме
Синоптики сообщили о погоде в России в июле
Общество
В Гидрометцентре сообщили об опасности второй волны тепла
Общество
В Гидрометцентре оценили скорость глобального потепления в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter