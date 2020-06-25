Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в Приволжском федеральном округе и на Урале в среднем температура воздуха будет ниже нормы на четыре градуса. Среднесуточная температура составит плюс 12-16 градусов.

Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа — больше нормы. На остальной территории ожидается температура, близкая к среднему многолетнему количеству.

На европейской территории России, на юге и на северо-западе показатели будут ближе всего к климатической норме. На азиатской части страны температура превысит норму на 4-8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии условий для заморозков.

При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что заморозки в северных районах страны могут наблюдаться до конца июня включительно.