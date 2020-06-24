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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

В европейской части России, а также на территории ряда регионов азиатской части страны на протяжении десяти дней будет «высокий» и «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает «РИА Новости».

«Солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли», — сказал Вильфанд. Он отметил, что сейчас идет период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней.

«Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», — добавил Вильфанд.

Повышенный индекс солнечного излучения будет в большей части регионов центральной России, а также в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, уточнил синоптик.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 26 июня в Москву и в западную половину европейской части России придет аномальная жара, говорил ранее Вильфанд. Температура повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов превышать норму, уточнил он.

Теги: погода, синоптик, Солнце
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