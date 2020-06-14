Число погибших при взрыве цистерны в Китае увеличилось до 18 человек

Число погибших в результате взрыва цистерны грузового автомобиля на скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян возросло до 18 человек, пострадали 166 человек, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших в результате инцидента. Взрыв произошел накануне на скоростном шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу.

Предварительно установлено, что тягач с цистерной, перевозивший, сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. В результате взрывной волны цистерна взлетела на воздух. Она пролетело несколько сотен ммтров и упала на заводские постройки, располагавшиеся вдоль шоссе. Впоследствии произошел второй взрыв.