Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Марко Николич провел первую тренировку с «Локомотивом» Спорт, 15:29 В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек Общество, 15:27 СК начал проверку после падения самолета Як-52 под Самарой Общество, 15:06 СМИ узнали об интересе МЮ к лучшему бомбардиру чемпионата Италии Спорт, 14:56 В Москве сильный ветер повалил более 40 деревьев Общество, 14:44 Власти Подмосковья назвали число умерших с симптомами COVID-19 в мае Общество, 14:42 SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9 Общество, 14:24 Тренер Евгении Медведевой будет работать с сильнейшей фигуристкой Японии Спорт, 14:18 Голикова заявила о начале снятия ограничений в 49 российских регионах Общество, 14:04 ЦСКА выступил в защиту Евролиги после критики владельца «Панатинаикоса» Спорт, 13:37 В Петербурге с 15 июня вернутся к работе парикмахерские и бани Общество, 13:26 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 13:20 Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера Общество, 13:10 Два человека погибли при падении легкомоторного самолета под Самарой Общество, 13:07
Общество ,  
0 

В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Четыре человека погибли и, как минимум, 50 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян, передает China Daily.

Грузовой автомобиль перевозил нефтепродукты, загорелся и взорвался. Как видно на кадрах с места происшествия, от взрыва загорелись несколько автомобилей на площади сотни квадратных метров. Инцидент вызвал повреждения дорожной инфраструктуры и близлежащих зданий.

По данным Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Из-за аварии проезд по шоссе закрыт в обоих направлениях. Причины взрыва пока неизвестны.

Как сообщает Global Times, автоцистерна взорвалась на въезде на скоростное шоссе. На публикуемом изданием видеозаписи регистратор в проезжающем автомобиле запечатлел сам момент взрыва. На кадрах видно, как часть автоцистерны пролетает сотни метров через трехэтажные здания.

В мае в центре Лос-Анджелеса в США произошел пожар и взрыв в коммерческом здании. В результате  инцидента пострадали десять сотрудников пожарной охраны.

Теги: Китай, взрыв, цистерна
Материалы по теме
При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных
Общество
В Казани произошел взрыв в газохранилище
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter