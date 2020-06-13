В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек

Фото: Getty Images

Четыре человека погибли и, как минимум, 50 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян, передает China Daily.

Грузовой автомобиль перевозил нефтепродукты, загорелся и взорвался. Как видно на кадрах с места происшествия, от взрыва загорелись несколько автомобилей на площади сотни квадратных метров. Инцидент вызвал повреждения дорожной инфраструктуры и близлежащих зданий.

По данным Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Из-за аварии проезд по шоссе закрыт в обоих направлениях. Причины взрыва пока неизвестны.