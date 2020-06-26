Трамп сравнил общение с Россиией и с американскими демократами

Вести дела с Россией, а также Китаем и Северной Кореей проще, чем с представителями Демократической партии США. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления на судостроительном заводе Fincantieri Marinette Marin в штате Висконсин.

Трамп рассказал, что его друг как-то спросил его, с какой из стран сложнее всего иметь дело, предположив, что это Россия. Северная Корея или Китай. «Я сказал: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы США». С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из других», — заявил президент.

Трамп также назвал американских демократов «в некоторой степени безрассудными» и «немного сумасшедшими». Он пояснил, что представители Демократической партии препятствуют формированию бюджета страны, в частности, находят любые причины, чтобы не выделять средства на армию и оборону.

«Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти, общаясь с этими людьми», — добавил Трамп.