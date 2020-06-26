Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
Трамп сравнил общение с Россиией и с американскими демократами Политика, 02:40 «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Что важно знать Спорт, 02:20 Под Тамбовом погиб известный российский блогер Общество, 02:15 Клопп и Джеррард отреагировали на победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии Спорт, 01:59 СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2» Общество, 01:47 В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную Общество, 01:32 В Петербурге оштрафовали поликлинику за отсутствие масок и халатов Общество, 01:16 Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео Общество, 01:03 Мосгоризбирком описал «страховочный механизм» против двойного голосования Общество, 00:45 В посольстве КНР отреагировали на нахождение пятерых младенцев в Москве Общество, 00:32 С 1 июля для водителей заработают новые правила Общество, 00:25 «Ливерпуль» спустя 30 лет стал чемпионом Англии по футболу Спорт, 00:10 Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России Экономика, 00:00 Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии Недвижимость, 25 июн, 23:56
Политика ,  
0 

Трамп сравнил общение с Россиией и с американскими демократами

Вести дела с Россией, а также Китаем и Северной Кореей проще, чем с представителями Демократической партии США. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления на судостроительном заводе Fincantieri Marinette Marin в штате Висконсин.

Трамп рассказал, что его друг как-то спросил его, с какой из стран сложнее всего иметь дело, предположив, что это Россия. Северная Корея или Китай. «Я сказал: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы США». С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из других», — заявил президент.

Трамп также назвал американских демократов «в некоторой степени безрассудными» и «немного сумасшедшими». Он пояснил, что представители Демократической партии препятствуют формированию бюджета страны, в частности, находят любые причины, чтобы не выделять средства на армию и оборону.

Трамп назвал демократов партией ненависти в связи с делом об импичменте
Политика

«Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти, общаясь с этими людьми», — добавил Трамп.

Американский президент, являющийся республиканцем, регулярно критикует демократов. На фоне протестов после смерти Джорджа Флойда он, в частности, выступал с критикой властей штата Вашингтон и его столицы Сиэтла, заявив, что «городом управляют радикальные левые демократы».

Из-за дела об импичменте Трамп называл демократов «партией ненависти», а также обвинял их в том, что они не делают ничего хорошего для страны.

Теги: Дональд Трамп, США, демократы
Материалы по теме
Трамп назвал демократов партией ненависти в связи с делом об импичменте
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для американской демократии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter