В Петербурге оштрафовали поликлинику за отсутствие масок и халатов

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. руб. детскую городскую поликлинику № 35 за отсутствие запаса средств индивидуальной защиты медработников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце апреля и начале мая в поликлинике был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции — заболели 13 сотрудников медучреждения. После этого в больнице начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Оно показало, что в поликлинике отсутствовал предписанный санитарными нормами месячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ): одноразовых респираторов, многоразовых и одноразовых медицинских халатов, шапочек. Кроме того, в медучреждении отсутствовали сведения о проведенной дезинфекции перед выявлением заболевшего COVID-19 сотрудника в конце апреля.

Было заведено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Представитель поликлиники на суде признал вину. Он объяснил, что в марте и апреле на рынке отсутствовали поставщики СИЗ, а имевшиеся предлагали поставить маски, халаты и другие средства по сильно завышенным ценам.