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В Петербурге оштрафовали поликлинику за отсутствие масок и халатов

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. руб. детскую городскую поликлинику № 35 за отсутствие запаса средств индивидуальной защиты медработников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце апреля и начале мая в поликлинике был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции — заболели 13 сотрудников медучреждения. После этого в больнице начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Оно показало, что в поликлинике отсутствовал предписанный санитарными нормами месячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ): одноразовых респираторов, многоразовых и одноразовых медицинских халатов, шапочек. Кроме того, в медучреждении отсутствовали сведения о проведенной дезинфекции перед выявлением заболевшего COVID-19 сотрудника в конце апреля.

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Было заведено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Представитель поликлиники на суде признал вину. Он объяснил, что в марте и апреле на рынке отсутствовали поставщики СИЗ, а имевшиеся предлагали поставить маски, халаты и другие средства по сильно завышенным ценам.

В медучреждении отметили, что являются бюджетным учреждением с ограниченными финансовыми возможностями. Поскольку долгое время из-за эпидемии коронавируса поликлиника практически не работала, то не поступали средства из ОМС за оказание помощи пациентам. Поэтому денег на закупку СИЗ не хватило.

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Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Тем не менее, суд назначил медучреждению административный штраф в 100 тыс. руб.

Ранее в июне суд оштрафовал районную больницу в Нижегородской области за то, что руководство не обеспечивало сотрудников обеззараживающими средствами. Штраф составил 50 тыс. руб. Клиника пыталась обжаловать постановление суда, но это не дало результатов.

Теги: Санкт-Петербург, поликлиника, коронавирус, штраф
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