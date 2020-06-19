Суд оштрафовал «Эхо Москвы» из-за публикации мнения о вирусе

Алексей Венедиктов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мировой суд района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» и главного редактора сайта радиостанции из-за публикации мнения политолога Валерия Соловья, который усомнился в официальной статистике по заболевшим коронавирусом. Суммарная сумма штрафов составила 260 тыс. руб., это следует из двух (первое, второе) решений суда.

Суд оштрафовал за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, на 200 тыс. руб. радиостанцию, а также главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского на 60 тыс. руб.

Рувинский подтвердил РБК, что причиной стала передача «Особое мнение» с Валерием Соловьем, эфир которой вышел 16 марта. По его словам, дело было заведено в конце марта.

Рувинский заявил, что редакция намерена обжаловать штраф. Редактор объяснил, что высказывания Соловья были опубликованы на сайте в качестве мнения. По словам Рувинского, раздел «Мнения» не должен попадать под статью, по которой суд оштрафовал журналистов.