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Суд оштрафовал «Эхо Москвы» из-за публикации мнения о вирусе

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мировой суд района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» и главного редактора сайта радиостанции из-за публикации мнения политолога Валерия Соловья, который усомнился в официальной статистике по заболевшим коронавирусом. Суммарная сумма штрафов составила 260 тыс. руб., это следует из двух (первое, второе) решений суда.

Суд оштрафовал за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, на 200 тыс. руб. радиостанцию, а также главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского на 60 тыс. руб.

Рувинский подтвердил РБК, что причиной стала передача «Особое мнение» с Валерием Соловьем, эфир которой вышел 16 марта. По его словам, дело было заведено в конце марта.

Рувинский заявил, что редакция намерена обжаловать штраф. Редактор объяснил, что высказывания Соловья были опубликованы на сайте в качестве мнения. По словам Рувинского, раздел «Мнения» не должен попадать под статью, по которой суд оштрафовал журналистов.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Мы с этим решением не согласны. Я приводил доводы, что в отличие от той статьи, которую нам вменяют, в эфире на сайте это не выглядело недостоверной информацией под видом достоверной. Это было мнение, которое не должно подпадать под эту статью. Также приводились в качестве примеров многочисленные случаи, когда официальные лица сами себе противоречили в цифрах заболевших. Видимо, это суд не принял во внимание», — сказал он.

На сайте «Эха Москвы» были опубликованы и сама запись эфира, и его расшифровка. В передаче Соловей предполагал, что власти России скрывают настоящую статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией. В качестве примера он приводил случаи Чернобыльской АЭС и наводнения в Крымске, когда официальные лица, по его мнению, также скрывали от общества истинное положение дел. Роскомнадзор потребовал удалить материал как недостоверный. Рувинский после получения предписания удалил запись эфира и расшифровку. По его словам, Венедиктов был не согласен с этим.

Теги: «Эхо Москвы», штраф, новости
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