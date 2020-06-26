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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня. Видео публикует издание Baza, называя нападавшего курсантом по фамилии Ерошенко.

На кадрах видно, как человек в форме и каске с винтовкой в руках подходит к синему микроавтобусу и начинает бить прикладом по стеклу водительской двери. С переднего сидения выпрыгивает сотрудник в штатском, через пару секунд к солдату подбегают несколько человек в черной форме. Первый из них валит его с ног.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.

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Как рассказали РБК источники в столичном главке МВД, напавший на машину Еременко должен был участвовать в параде в составе одной из исторических рот в форме и с пустым оружием 1940-х годов. Со слов собеседников РБК, солдат сообщил об этом родственниками и девушке. Однако его «несправедливо» отстранили от участия, после чего он сорвался и напал на автомобиль ФСО.

По данным «Комсомольской правды», Еременко за полчаса до начала парада повздорил с сослуживцем. Увидевший это сотрудник военной разведки решил отстранить рядового от участия. После этого у солдата случился срыв.

«Коммерсантъ» сообщал, что сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи по итогам проверки признали Еременко негодным для участия в параде. Но командование рядового пожалело его и включило в резерв.

Теги: нападение, Парад Победы, Москва
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