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Фестиваль Alfa Future People решили перенести на 2021 год

Фестиваль Alfa Future People
Фестиваль Alfa Future People (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Альфа-банк решил перенести фестиваль электронной музыки Alfa Future People на 2021 год. Об этом РБК сообщила пресс-служба банка.

Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов, слова которого приводит пресс-служба, объяснил решение опасениями из-за возможной второй волны эпидемии коронавируса. «Никто не знает, будет вторая волна пандемии или нет. Но мы не готовы рисковать здоровьем наших гостей. Мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: переносим AFP на следующий год», — сказал Гиязов.

Организаторы пообещали, что приложат все усилия, для того чтобы Alfa Future People в следующем году стал лучшим фестивалем за всю его историю.

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Всем, кто приобрел ранее ваучеры, вернут деньги. Средства автоматически поступят на карту, которой он был оплачен. Купившим в этом году ваучеры пообещали скидку 10% на AFP 2021. Промокоды будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.

В феврале сообщалось, что фестиваль электронной музыки решили перенести из поселка Большое Козино под Нижним Новгородом, где AFP проводился с 2014 года, в Володарский район. Это объяснили тем, что во время проливных дождей предыдущее место затапливало. В этом году Alfa Future People должен был пройти с 7 по 9 августа.

Из-за коронавируса в России ранее перенесли фестивали «Нашествие» и Park Life.


 

Теги: Альфа-банк, фестиваль, перенос
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