Фестиваль Alfa Future People решили перенести на 2021 год

Фестиваль Alfa Future People (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Альфа-банк решил перенести фестиваль электронной музыки Alfa Future People на 2021 год. Об этом РБК сообщила пресс-служба банка.

Директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов, слова которого приводит пресс-служба, объяснил решение опасениями из-за возможной второй волны эпидемии коронавируса. «Никто не знает, будет вторая волна пандемии или нет. Но мы не готовы рисковать здоровьем наших гостей. Мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: переносим AFP на следующий год», — сказал Гиязов.

Организаторы пообещали, что приложат все усилия, для того чтобы Alfa Future People в следующем году стал лучшим фестивалем за всю его историю.

Всем, кто приобрел ранее ваучеры, вернут деньги. Средства автоматически поступят на карту, которой он был оплачен. Купившим в этом году ваучеры пообещали скидку 10% на AFP 2021. Промокоды будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.