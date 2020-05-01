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Пандемия коронавируса ,  
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Фестиваль Park Live в Москве отменили из-за коронавируса

Фото: parklivefest / Facebook
Фото: parklivefest / Facebook

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве с 17 по 19 июля, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своем официальном сайте.

Организаторы написали, что приостановка международного авиасообщения, отмена выдачи виз и запреты крупных массовых мероприятий в России привели к тому, что провести Park Live в 2020 году будет невозможно.

В связи с этим было принято решение перенести фестиваль на 2021 год. В следующем году он будет идти восемь дней. «Мы постараемся перенести всех объявленных артистов и начнем анонсировать точные даты выступлений уже сегодня», — говорится в сообщении.

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Фото: Jim Urquhart / Reuters

Организаторы также сообщили, что обладатели билетов на Park Live 2020 автоматически смогут посетить фестиваль в следующем году. О порядке возврата билетов будет объявлено после снятия ограничительных мер.

Хедлайнером фестиваля в 2021 году объявлена американская рок-группа My Chemical Romance. В прошлые годы на Park Live, кроме российских рок-звезд, выступали такие известные зарубежные коллективы, как Gorillaz, System Of A Down, Red Hot Chili Peppers, Muse и другие.

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Фото: kinotavrfest / Facebook

В середине апреля организаторы кинофестиваля «Кинотавр» заявили о его переносе на осень из-за эпидемии COVID-19. Новые даты мероприятия они обещали сообщить дополнительно.

После этого об отмене мероприятия заявили организаторы международного фестиваля поп-культуры Comic-Con International, который должен был пройти в городе Сан-Диего (штат Калифорния) летом. Это была первая отмена Comic-Con за его 50-летнюю историю.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, фестиваль, Москва
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Общество
Организаторы объявили о переносе фестиваля «Кинотавр» на осень
Технологии и медиа
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