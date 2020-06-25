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Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы двустороннее сотрудничество

Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Юрий Борисов обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом РБК сообщили в аппарате зампреда правительства. Встреча прошла в закрытом режиме.

Речь шла о сотрудничестве в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Борисов выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит провести следующую российско-венесуэльскую межправкомиссию в Каракасе, как и было запланировано.

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В октябре 2019 года президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с вице-премьером Борисовым предложил разработать план сотрудничества с Россией на 10 лет. Российский вице-премьер со своей стороны заявил, что документ будет носить стратегический характер и определять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи двух государств.

 

Теги: Юрий Борисов, Венесуэла, энергетика
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