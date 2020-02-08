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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил главу российского МИДа Сергея Лаврова за его визит. Об этом он написал в Twitter.

«Проанализировали в деталях наше стратегическое двустороннее сотрудничество и нашу координацию по защите многосторонних подходов и Устава Организации Объединенных Наций. Bol'shoye spasibo», — написал Арреаса. Он также опубликовал фотографии, на которых Лавров запечатлен с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, с самим Арреаса и вице-президентом страны Делси Родригес.

Лавров приехал Каракас, столицу Венесуэлы, в рамках своего турне по Латинской Америке. В ходе визита он встретился с представителями «круглого стола национального диалога» Венесуэлы, в который в том числе входит часть оппозиции страны, передает корреспондент РБК. На встрече он заявил о недопустимости сценариев силового смещения власти в Венесуэле. «Кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства с задействованием всех опций, в том числе и с применением силы. Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом», — заявил Лавров.

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В рамках турне российский министр также посетил Кубу и Мексику, где обсудил со своими коллегами наиболее острые региональные проблемы, а также укрепление сотрудничества России со странами региона.

Теги: Венесуэла, Сергей Лавров, рабочий визит
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