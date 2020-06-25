Военные США и Канады заявили о перехвате российских Ил-38 близ Аляски

Американский истребитель F-22 (Фото: US Air Force / Flickr)

Американские истребители F-22 совместно с самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker перехватили два российских Ил-38 близ Аляски. Об этом сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

По данным NORAD, российские противолодочные самолеты оказались в зоне идентификации ПВО Аляски прошлой ночью и провели в ней четыре часа. Ил-38 пролетели вдоль Алеутских островов, в 50 милях (около 80 км) от острова Унимак. При этом в командовании подчеркнули, что российские воздушные суда не нарушили международное воздушное пространство и не входили в воздушное пространство США или Канады.

В NORAD добавили, что американские самолеты «в пятый раз в этом месяце» продемонстрировали «готовность и способность защищать Родину», перехватывая российские военные воздушные суда близ Аляски.

19 июня российское Минобороны сообщило о перехвате американских самолетов B-52H над нейтральными водами Охотского моря. В воздух поднялись российские Су-30, Су-35 и МиГ-31, которые сопровождали B-52H во время всего полета над Охотским морем. Российские границы не нарушались.