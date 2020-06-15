Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Балтийским морем

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских самолетов отечественными истребителями Су-27.

На записи видно пилота одного из российских истребителей, который бежит к самолету и садится в кабину.

Затем показан взлет истребителя, в том числе изнутри кабины пилота. Видеозапись перехвата также записана на регистраторы, установленные внутри кабины Су-27.

Дежурные силы ПВО Западного военного округа заметили американские бомбардировщики В-52H вместе с группой разведывательных самолетов других стран над нейтральными водами Балтийского моря. По тревоге были подняты истребители Су-27 Балтийского флота. Как уточнило Миноброны, иностранная авиация не пересекала границ России.