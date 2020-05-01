Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой

Алексей Пивоваров (Фото: Александр Уткин / РИА Новости)

Журналист Алексей Пивоваров, которого накануне выбрали модератором онлайн-дебатов официального представителя МИД России Марии Захаровой и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отказался от участия в мероприятии. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, между Захаровой и Навальным возникли разногласия о необходимости модерации. «Поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», — написал он.

Пивоваров рассказал, что вечером 30 апреля ему позвонила юрист ФБК Любовь Соболь и предложила модерировать онлайн-дебаты, уточнив, что на его участие согласились все стороны. После этого ему позвонила Захарова, чтобы обсудить возможные темы встречи. На следующий день — утром 1 мая — они вновь созвонились и представитель МИД России сообщила, что отказывается от дебатов с модерацией.

Мария Захарова, в свою очередь, пояснила РБК, что хочет «прямой разговор один на один» с Навальным. По ее словам, она не смогла связаться с основателем ФБК напрямую и вела переговоры об условиях дебатов с Соболь, после чего ей сообщили, что разговор с оппозиционером возможен только с участием модератора.