Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 00:03
Халвинг биткоина и конференция Consensus. Главные события мая Крипто, 14:14 Глава Danone — о семи трендах глобального рынка продовольствия Зеленая экономика, 14:13  «Трактор» объявил об уходе из команды 11 хоккеистов Спорт, 14:08 Томский губернатор назвал пропуска с QR-кодом унижающими достоинство Общество, 14:07 Россияне в Telegram-канале оперштаба поделились планами на майские Общество, 13:57 От Макинтоша до Лисицкого: 10 переизданных объектов знаменитых дизайнеров Стиль, 13:44 Глава Буйнакска сообщил о заражении коронавирусом Общество, 13:43 Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов Бизнес, 13:34 Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею Спорт, 13:33 Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Общество, 13:31 Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой Общество, 13:29 Тест на COVID-19 доставит автоняня: как меняется бизнес на карантине Индустрия 4.0, 13:23  В Курской области нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика Общество, 13:23 Попова пригрозила усилением ограничений из-за несоблюдения самоизоляции Общество, 13:20
Новости без коронавируса ,  
0 

Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой

Алексей Пивоваров
Алексей Пивоваров (Фото: Александр Уткин / РИА Новости)

Журналист Алексей Пивоваров, которого накануне выбрали модератором онлайн-дебатов официального представителя МИД России Марии Захаровой и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отказался от участия в мероприятии. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, между Захаровой и Навальным возникли разногласия о необходимости модерации. «Поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», — написал он.

Пивоваров рассказал, что вечером 30 апреля ему позвонила юрист ФБК Любовь Соболь и предложила модерировать онлайн-дебаты, уточнив, что на его участие согласились все стороны. После этого ему позвонила Захарова, чтобы обсудить возможные темы встречи. На следующий день — утром 1 мая — они вновь созвонились и представитель МИД России сообщила, что отказывается от дебатов с модерацией.

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Политика

Мария Захарова, в свою очередь, пояснила РБК, что хочет «прямой разговор один на один» с Навальным. По ее словам, она не смогла связаться с основателем ФБК напрямую и вела переговоры об условиях дебатов с Соболь, после чего ей сообщили, что разговор с оппозиционером возможен только с участием модератора.

«Но мне модератор никакой не нужен. Мне предложили Пивоварова, и в принципе я готова была бы. Но потом вдруг начали ограничивать темы. Мне сказали, что я не могу говорить ни о чем другом, кроме того, что было сказано в эфире [в интервью [Михаилу] Зыгарю», — подчеркнула она.

В то же время Пивоваров в комментариях к записи в соцсети отметил, что ему «никто ничего не разрешал и не запрещал».

О том, Захарова и Навальный договорились провести дебаты, стало известно накануне, 30 апреля. Дебаты должны были пройти в 17:00 1 мая на канале «Навальный LIVE». Инициатором стала представитель российского внешнеполитического ведомства. Навальный принял предложение, назвав свою оппонентку «информационной обслугой», а ее заявления в интервью Зыгарю «отвратительными».

Захарова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале 28 апреля. В ходе разговора она заявила, что некоторые россияне, которых пришлось эвакуировать спецрейсами из-за границы, оказались там «из-за своего эгоизма».

Теги: Мария Захарова, Алексей Пивоваров, Алексей Навальный, дебаты
Материалы по теме
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Политика
В Сети появился клип на написанную Захаровой песню
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter