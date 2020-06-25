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Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».

«У меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться», — написала она. По словам Собчак, ее уже прооперировали.

Ведущая поблагодарила врачей, а также мужа и мать, которые ее поддерживали.

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Общество
Ксения Собчак

Ранее 25 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что намерена подать в суд на немецкое издание Business Insider, обвинившее ее в расизме за слова о «глупых и ленивых» темнокожих. Ведущая заявила, что никогда не говорила таких слов. Собчак подчеркнула, что не делит людей на «белых и черных, кавказцев и азиатов». Однако, по ее мнению, «люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой». Она добавила, что не поддерживает протесты, связанные с насилием.

Business Insider в материале привел высказывания Собчак о массовых протестах в США в соцсетях, в частности в Instagram телеведущей, где она критикует мародерство со стороны «борцов за справедливость». Она также писала, что все, кто осознали, что для успеха нужно вкалывать, «давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри». «Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — отмечала она.

Теги: Ксения Собчак, перелом, нос
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