Медведев назвал необходимую для существования России форму правления

Дмитрий Медведев во время голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №2759 (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Россия должна оставаться президентской республикой, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Его слова передает «РИА Новости».

Как сообщил Медведев, если поправки в Конституцию будут приняты, участие парламента, в частности Госдумы, в формировании правительства будет гораздо более значительным. Он назвал это дополнительным развитием принципа разделения властей.

«При том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно, необходимо просто для ее существования», — добавил он.

Как сообщило «РИА Новости», Медведев очно проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию России на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.