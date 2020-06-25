В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций — это часть плана по превращению Украины в колонию и начало уничтожения страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как «Национальный корпус», — отметил Кива.

По его словам, эти организации добывают средства рэкетом, уничтожением бизнеса и похищением людей.

«Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — добавил депутат.