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Политика ,  
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В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций — это часть плана по превращению Украины в колонию и начало уничтожения страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на официальном сайте партии.

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как «Национальный корпус», — отметил Кива.

По его словам, эти организации добывают средства рэкетом, уничтожением бизнеса и похищением людей.

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Фото: UkraineMFA / Facebook

«Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — добавил депутат.

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти. Он сообщил, что 23 июня депутат от президентской партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению в Ровенской области со стороны «радикальных молодчиков».

В мае активисты во время митинга напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания. В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы. Полицейские задержали 11 человек, против них завели уголовное дело.

Теги: Украина, Верховная рада
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