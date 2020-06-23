МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Василий Боднарь в интервью «Укринформу».

«У нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — сказал Боднарь.

При этом от отметил, что Киев не идет на радикальные шаги: не расторгает дипломатические отношения с Москвой и не прекращает свое дипломатическое присутствие в России. По словам дипломата, сейчас между двумя странами частично действует как договорная база в рамках СНГ, так и двусторонняя.

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Этот документ был подписан в 1997 году. В нем говорилось, что Москва и Киев строят отношения на основе принципов незыблемости границ, взаимного уважения и мирного урегулирования споров.