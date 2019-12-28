Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», которые касаются формирования единой электронной очереди в детские сады. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе говорится о создании «федеральной информационной системы доступности дошкольного образования». Порядок ее формирования и ведения должно определить правительство. В систему должна включаться информация о детях, которым нужно получить место в саду, перечень самих садов, о результатах рассмотрения заявлений от родителей. Прием в детские сады будет осуществляться по направлению органами местной власти.

Закон об электронной очереди Госдума приняла 18 декабря. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект должен упростить процедуру записи в детсады, а также снизить коррупционные риски в этой сфере.

Еще одно изменение в этой сфере произошло в ноябре, когда Госдума приняла законопроект, согласно которому дети из одной семьи, проживающие по одному адресу, имеют право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры.