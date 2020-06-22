В Гидрометцентре пообещали отсутствие заморозков в июле

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В июле, когда почва прогрета, условий для заморозков нет, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Накануне в Гидрометцентре предупредили о заморозках в июне в отдельных регионах России. Как отметили синоптики, ночные температуры на юге Урала и Сибири могут опуститься ночью до отрицательных значений.

Как пояснил Вильфанд, заморозки могут быть связаны с влиянием двух факторов. «Это связано с состоянием подстилающей поверхности, насколько она прогрета, и с объекцией холодного или теплого воздуха. Если очень холодный воздух перемещается из Арктики, то понятно, что возможны значительные понижения температуры, и при определенных условиях, когда еще ночью небо не покрыто облаками, происходит заметное охлаждение подстилающей поверхности и происходят заморозки», — пояснил он.

По словам Вильфанда, в умеренных широтах, где выпадает снег и зимой, промерзает почва, процесс интенсивного прогревания почвы идет примерно до июня, но, «как правило, заканчивается в мае».

В июле, когда глубина прогрева почвы максимальная, даже при холодном воздухе и малооблачном небе, уже нет условия для заморозков, отметил Вильфанд.

По мнению специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, заморозки в северных районах страны могут наблюдаться до конца июня включительно. «Это не очень благоприятные погодные условия, но тем не менее не экстраординарные», — рассказала она.

