Дуда заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил об отсутствии планов по размещению американского ядерного оружия в стране. Об этом Дуда заявил, отвечая на вопросы в Facebook.

«Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое атомное оружие. Я ничего об этом не слышал», — сказал польский президент.

По словам Дуды, эта тема «никогда не была предметом разговора» с Трампом.

При этом лидеры подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве в Польше атомной электростанции, сообщил польский лидер. Он подтвердил, что для реализации данного проекта уже отобраны компании.

Как отметил Трамп, стороны работают над заключением соглашения. Как считает американский лидер, данное соглашение облегчит создание атомных атомных электростанций в Польше.