Трамп и Дуда подтвердили подготовку договора о проекте АЭС в Польше

Президент США Дональд Трамп на встрече с польским лидером Анджеем Дудой подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве в Польше атомной электростанции. Видеозапись совместной пресс-конференции размещена на странице Белого дома в Twitter.

«В ближайшее время будет подписан договор между Польшей и США, который сделает возможным проектирование, связанное с большим проектом использования ядерной энергии для производства электрической энергии в нашей стране», — сказал польский президент.

По его словам, для реализации данного проекта уже отобраны компании.

В свою очередь, Трамп сообщил, что стороны работают над заключением соглашения, которое, по его словам, облегчит создание атомных электростанций в Польше.

Президент США заверил, что в рамках нового соглашения Польша сможет закупать у американских компаний технологии для гражданской атомной энергетики.