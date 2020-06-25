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IKEA 25 июня возобновит работу магазинов в Московской области

Шведский ретейлер мебели и товаров для дома IKEA возобновит работу магазинов в Московской области 25 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, речь идет об открытии двух магазинов: «ИКЕА Химки» и «ИКЕА Белая дача».

Согласно заявлению компании, в магазине одновременно может находиться ограниченное количество человек.

В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. При этом посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках.

В IKEA рекомендовали посетителям на сайте компании проверять загруженность магазинов, а также следовать рекомендациям по ношению масок и перчаток, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Помимо этого, пациентов призвали оплачивать покупки банковскими картами. По-прежнему будут закрыты все детские комнаты и игровые зоны, а также ресторан и бистро.

В Москве открылись парки и непродовольственные магазины. Фоторепортаж
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3 июня ряд магазинов IKEA возобновили работу в Москве. В их числе следующие магазины: IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический Сад.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: IKEA, коронавирус, Московская область
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