ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе
Число зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Запись брифинга доступна на сайте организации.
По его словам, в настоящее время носителями инфекции COVID-19 являются более 9,1 млн человек. Умерли более 473 тыс. человек.
Как отметил Гебрейесус, в первый месяц вспышки коронавируса сообщалось о 10 тыс. случаев заражений вирусом, а за последний месяц число заболевших вирусом превысило 4 млн заболевших.
Глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. По словам Гебрейесуса, в первую очередь необходимо обеспечить кислородом всех тяжело больных пациентов.
В середине мая представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что после первой волны коронавируса в мире может возникнуть вторая волна.
Вуйнович отмечала, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны, и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги. Однако она заявила, что по-прежнему существует опасность заражения вирусом, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом