Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Санкт-Петербург (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Письмо петербургских предпринимателей президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на власти города, чтобы те дали конкретную информацию по открытию бизнеса и отмене ограничений, носит «очень странный характер». Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка».

«Оно [письмо. — РБК], с нашей точки зрения, очень странный характер носит. Порядок [снятия ограничений] установлен штабом, он устанавливает критерии, при которых снимаются те или иные ограничения. Эти критерии очень четко формализованы, они зависят от эпидемиологической ситуации», — сказал Елин.

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой. Под письмом подписались более 100 предпринимателей.

Они отмечали, что «отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг», а «неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес».