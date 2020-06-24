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Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Письмо петербургских предпринимателей президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на власти города, чтобы те дали конкретную информацию по открытию бизнеса и отмене ограничений, носит «очень странный характер». Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка».

«Оно [письмо. — РБК], с нашей точки зрения, очень странный характер носит. Порядок [снятия ограничений] установлен штабом, он устанавливает критерии, при которых снимаются те или иные ограничения. Эти критерии очень четко формализованы, они зависят от эпидемиологической ситуации», — сказал Елин.

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой. Под письмом подписались более 100 предпринимателей.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Они отмечали, что «отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг», а «неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес».

Авторы письма считают, что у администрации Петербурга нет четкого плана по выводу пострадавших от коронавируса отраслей из кризиса.

Елин, комментируя обращение предпринимателей, заявил, что они называют примерные сроки открытия бизнеса в Петербурге, так как «не гадалки и не ясновидящие». По его словам, власти исходят из прогнозов медиков.

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Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Сравнивая Санкт-Петербург и Москву, вице-губернатор отметил, что в столице объявили точные даты отмены ограничений после того, как получили 50% свободного коечного фонда в больницах. В Петербурге же такого количества свободных мест в клиниках нет.

Само письмо Елин назвал «давлением» на администрацию и «нервным срывом» бизнесменов. Чиновник заметил, что Смольный готов и дальше вести диалог с авторами письма, но уже «на других принципах».

Теги: Санкт-Петербург, бизнес, Владимир Путин
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