В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновят плановую госпитализацию, следует из постановления главы городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой. Документ размещен на сайте ведомства.

Исключения составят только те стационары, где лечат больных коронавирусом. Также с 25 июня разрешат посещение поликлиник, диспансеризацию и плановую вакцинацию.

Кроме того, с 23 июня в городе возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге заболевание выявили у 22,6 тыс. человек. Умерли 904 человека, выздоровели 13,8 тыс.

8 июня губернатор Александр Беглов сообщил о постепенном снятии ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Беглов отмечал, что в первую очередь к обычной работе вернутся федеральные стационары, ранее перепрофилированые для приема пациентов с коронавирусом, а вскоре работу также возобновят клиники, оказывающие специализированную медпомощь.

