Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин Общество, 23:21 На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка Общество, 23:14 В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию Общество, 23:10 NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии Политика, 22:47 Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить Общество, 22:35 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 22:27 Системы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии Политика, 22:26 Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина Политика, 22:23 Суд в Москве заочно арестовал двух участников «Артподготовки» Общество, 22:06 Саакашвили предупредил о голоде на Украине из-за экономического кризиса Политика, 21:59 Кузнецова сообщила о состоянии найденных в Москве пятерых младенцев Общество, 21:57 Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Экономика, 21:43 Власти сообщили об одном погибшем в результате землетрясения в Мексике Общество, 21:36 «Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше Спорт, 21:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 25 июня в Санкт-Петербурге возобновят плановую госпитализацию, следует из постановления главы городского управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой. Документ размещен на сайте ведомства.

Исключения составят только те стационары, где лечат больных коронавирусом. Также с 25 июня разрешат посещение поликлиник, диспансеризацию и плановую вакцинацию.

Кроме того, с 23 июня в городе возобновляются медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июня
Общество

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге заболевание выявили у 22,6 тыс. человек. Умерли 904 человека, выздоровели 13,8 тыс.

8 июня губернатор  Александр Беглов сообщил о постепенном снятии ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Беглов отмечал, что в первую очередь к обычной работе вернутся федеральные стационары, ранее перепрофилированые для приема пациентов с коронавирусом, а вскоре работу также возобновят клиники, оказывающие специализированную медпомощь.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: пандемия, госпитализация, Санкт-Петербург
Материалы по теме
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID на 40%
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter