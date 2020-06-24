Онищенко назвал трибуну на Красной площади самым безопасным местом страны

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Центральная трибуна на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, — самое безопасное место в стране. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Самое безопасное место в России и на планете — это здесь», — сказал он. По словам Онищенко, все ветераны, присутствующие на параде в качестве зрителей, перед мероприятием находились на карантине.

«Все, кто будет на первой трибуне, — проверены, ребята все были в изоляции», — добавил депутат.

Ранее пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова сообщила, что гости парада Победы в Москве будут сидеть на трибунах с учетом социальной дистанции, что должно обеспечить безопасность в условиях эпидемии коронавируса.