За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2020 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились более 2 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2020 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141 268», — сказала Ракова.

По данным оперативного штаба на 23 июня, в Москве с начала эпидемии зарегистрировали 216 095 случаев заражения коронавирусом. За все время в столице умерли 3657 пациентов с COVID-19.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе из-за коронавируса скончались 14 человек — это наименьший показатель с середины апреля. После 16 апреля количество летальных исходов в Москве не опускалось ниже отметки в 20 умерших.