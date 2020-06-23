В Москве за сутки выявили 1081 нового заболевшего COVID-19

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В столице за последние сутки зафиксировали 1081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в городе выросло до 216 095 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В Подмосковье зарегистрировали 504 новых заболевших, всего в области выявили 54 879 заболевших.

Выздоровели от коронавируса в городе за прошедшие сутки 2578 человек, с начала распространения заболевания в Москве вылечились 139 248 человек. Умерли 3 643 пациента, из них 26 за последние сутки.

Всего в России за сутки выявили 7,4 тыс. новых заболевших, за время эпидемии в стране зарегистрировали примерно 599,7 тыс. зараженных. Умерли 8 359 человек.