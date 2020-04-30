В Свердловской области при горном ударе в шахте пострадали четыре горняка

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В результате горного удара в шахте «Кальинская» в Североуральском городском округе Свердловской области пострадали четыре человека, рассказал РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, они были извлечены из-под завалов и доставлены в местную больницу.

Как сообщил РБК официальный представитель рудника Роман Лукичев, при горном ударе (локальном подземном землетрясении) на шахте «Кальинская» пострадали три горняка. «Работа на участке приостановлена», — добавил он.

Следователи Североуральска организовали доследственную проверку по факту произошедшего, сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Истребуется документация о проводившихся работах на шахте, о прохождении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции, иная документация», — пояснили в пресс-службе.