Системы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты около российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его словам, атака на российскую базу была совершена вечером 22 июня. Средствами ПВО были выявлены два приближавшихся к району расположения российской авиабазы и населенному пункту Джабла, провинция Латакия, беспилотных летательных аппарата, отметил он. «Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — добавил Щербицкий.

Контр-адмирал уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, материальный ущерб инфраструктура базы не понесла. Беспилотники были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации — из долины Эль-Габ, сообщил Щербицкий.

Руководитель Центра отметил, что информация об атаке была доведена до турецких военных по линии совместного координационного центра для расследования инцидента и принятия мер по ликвидации террористической угрозы.