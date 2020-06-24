Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — сказала Захарова, процитировав Лаврова.

Такой фразой глава министерства в феврале текущего года ответил грузинским журналисткам, которые, толкаясь и перебивая друг друга, пытались задать ему вопрос.



В первый раз журналист Георгий Габуния оскорбил Путина летом прошлого года. Тогда он нецензурно выразился в адрес российского президента на телеканале «Рустави 2», где на тот момент работал. После этой выходки журналиста уволили.

Накануне, 22 июня, Габуния снова обратился к Путину. Журналист перешел на русский язык и оскорбил президента в эфире телеканала Mtavari Arxi.