ЦОДД предупредил о перекрытиях на дорогах Москвы в день парада

Из-за проведения парада Победы утром 24 июня в Москве перекроют часть дорог в центре и на северо-западе города. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) в Twitter.

Ограничения движения начнут действовать уже с 5:30 мск. Часть из них снимут в 8:00 мск, а остальные будут сняты после завершения мероприятия.

«Схема [ограничений] примерно та же, что и на репетиции: Мневники, часть Садового кольца, Тверская, Моховая, много улиц вокруг Красной площади», — сообщили в ЦОДД.

Кроме того, вечером 24 июня часть дорог на юго-западе столицы перекроют в связи с проведением праздничного салюта. Ограничения затронут улицу Косыгина и Университетскую площадь.

Подробная схема ограничений движения размещена на сайте «Московский транспорт».