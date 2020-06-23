На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка

Полицейские проверяют информацию о стрельбе на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Также о проверке полиции из-за перестрелки на северо-востоке Москвы пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседников агентств, в перестрелке пострадал один человек. Как уточняет ТАСС, в этом районе проходит операция по задержанию криминальных лидеров.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся.

Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. По данным столичной полиции, женщина выстрелила из пневматического пистолета в сторону мужчины из-за конфликта на бытовой почве. Мужчине не потребовалось госпитализация.