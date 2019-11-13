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Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом в самолете и реагировать на нее», — сказал Песков.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности «Аэрофлот Бонус» перевозчика и лишила бонусных миль Михаила Галина, который смог провезти своего питомца в салоне самолета вопреки превышению разрешенного веса. Такое решение авиакомпания приняла по итогам проверки, в ходе которой было установлено, что хозяин животного нарушил правила перевозки багажа. В частности, он не сдал животное для перевозки в багаж, а также, находясь на борту, вынимал кота из контейнера.

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Впервые об инциденте Галин сообщил 5 ноября в своем Facebook. Пассажир направлялся с котом Виктором по маршруту Рига — Москва — Владивосток. Контрольное взвешивание показало, что в багажном отделении перевозить животное нельзя, так как вес кота составляет 10 кг. Согласно правилам авиакомпании, масса животного не должна превышать 8 кг. Однако хозяин питомца решил провезти его в салоне лайнера вопреки установленным правилам.

На фоне инцидента глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева пересмотреть правила перевозки животных в самолетах. По мнению Бурматова, хозяин должен иметь возможность заплатить за перевес и взять питомца с собой на борт в том случае, если состояние здоровья животного не позволяет сдать его в багаж либо оно может не перенести длительный перелет в багажном отделении.

Теги: Дмитрий Песков, «Аэрофлот», кот
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