Экс-глава Екатеринбурга Ройзман излечился от коронавируса

Евгений Ройзман (Фото: roizmangbn / Twitter)

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман излечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом он сообщил в Twitter.

«Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон», — написал Ройзман.

Экс-мэр Екатеринбурга сообщил о заражении коронавирусом 8 июня. На следующий день его госпитализировали в больницу с пневмонией без симптомов.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 года. В мае 2018 года он объявил об отставке с занимаемой должности в знак протеста против отмены прямых выборов мэра. Его преемником стал Александр Высокинский.

В ноябре 2018 года Ройзман стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы» и автором журнала «Дилетант».

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Свердловской области выявлено 11 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5972 человек. Умерли 75 человек.