Пандемия коронавируса , 08 июн, 14:18
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19
Евгений Ройзман
У бывшего мэр Екатерибурга Евгения Ройзмана, руководившего городом с 2013 по 2018 год, подтвердился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Экс-мэр написал, что несколько дней назад у него заложило уши, заболело горло и поднялась температура.
«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал (коронавирус. — РБК)», — написал он.
Ройзман также призвал относиться к вирусу «серьезнее». «Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть <...>», — сказал Ройзман.
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