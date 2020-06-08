Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19

Евгений Ройзман (Фото: egd.ru)

У бывшего мэр Екатерибурга Евгения Ройзмана, руководившего городом с 2013 по 2018 год, подтвердился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Экс-мэр написал, что несколько дней назад у него заложило уши, заболело горло и поднялась температура.

«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал (коронавирус. — РБК)», — написал он.

Ройзман также призвал относиться к вирусу «серьезнее». «Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть <...>», — сказал Ройзман.

Материал дополняется