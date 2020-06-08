Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Собянин анонсировал снятие ограничений на работу детсадов Общество, 14:38 Нефть продолжила дорожать. Как это повлияет на криптовалюты Крипто, 14:37 Профсоюзы назвали адекватную почасовую оплату за работу в России Общество, 14:36 Мишустин увидел постепенную стабилизацию на рынке труда Политика, 14:32 Как подготовиться к удаленному выступлению: чек-лист для спикера Pro, 14:32 Собянин определил сроки открытия кафе и детских площадок в Москве Общество, 14:29 Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории Спорт, 14:29 Кремль объяснил судьбу поправки о сроках на портале для голосования Политика, 14:26 Выпускной мечты: Бейонсе, Леди Гага и Барак Обама поздравили школьников Стиль, 14:23 Собянин назвал дату отмены самоизоляции и пропусков в Москве Общество, 14:21 В больнице в Петербурге мужчина ранил ножом двух пациенток реанимации Общество, 14:18 Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом Финансы, 14:18 Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19 Общество, 14:18 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 14:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился COVID-19

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: egd.ru)

У бывшего мэр Екатерибурга Евгения Ройзмана, руководившего городом с 2013 по 2018 год, подтвердился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Экс-мэр написал, что несколько дней назад у него заложило уши, заболело горло и поднялась температура.

«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал (коронавирус. — РБК)», — написал он.

Ройзман также призвал относиться к вирусу «серьезнее». «Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть <...>», — сказал Ройзман.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter