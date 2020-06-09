Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали с пневмонией

Евгений Ройзман (Фото: evgeniyroizman / Instagram)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил РБК, что его госпитализировали с пневмонией.

«Сделали КТ (компьютерную томографию — РБК.) — ну вот, сразу госпитализировали. Я себя хорошо чувствую», — сказал он.

Накануне экс-мэр написал на своей странице в Instagram, что у него подтвердился коронавирус. Он также писал, что у него заболело горло, заложило уши и поднялась температура.

По словам Ройзмана, у него «ноль симптомов», и в этом главная опасность COVID-19. «Я себя вообще плохо не чувствовал», — отметил Ройзман.

По его словам, 10 дней назад он почувствовал, что «слегка уши заложило, из носа закапало». «Справился в течение двух дней. И сидел дома. Потом думаю, надо все равно тест сдать», — сказал он.