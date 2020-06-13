В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года. Документы опубликованы в электронной базе заксобрания.

Законопроект внесла 5 июня группа депутатов от ЛДПР, 10 июня он прошел предварительное рассмотрение профильным комитетом.

Авторы проекта документа утверждают, что отмена индексаций для работающих пенсионеров в 2016 году не привела к реальной экономии: люди начали увольняться до индексации, а после этого устраиваться на рабочее место.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15,2 млн работающих пенсионеров, а уже к концу первого квартала их количество уменьшилось до 9,6 млн человек.

«Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексации выплат работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб.», — пишут авторы законопроекта.